Dopo un anno verso la nomina del presidente del tribunale, tre giudici si insediano

Gela. Ad un anno di distanza dagli ultimi saluti ufficiali del magistrato milanese Paolo Fiore, l’attesa per la nomina del nuovo presidente del tribunale starebbe per concludersi. La nomina potrebbe essere ufficializzata entro i prossimi giorni. Pare ci sia una proposta condivisa, sottoposta al plenum del Csm. Il nome prescelto sarebbe quello del giudice catanese Marisa Acagnino, che ha anche presieduto la sezione civile del tribunale etneo. L’attesa di quasi un anno ha fatto molto discutere. Dopo l’addio a Gela e alla Sicilia di Fiore, è stata il presidente della sezione penale, il giudice Miriam D’Amore, a guidare il tribunale, seppure in via temporanea. Da mesi, si trova anche a gestire l’emergenza sanitaria, con palazzo di giustizia che nella prima ondata del contagio è rimasto blindato e ancora adesso è sottoposto a misure restrittive anti-Covid. Oggi è stato necessario disporre un intervento urgente di sanificazione, nella struttura che tra gli altri ospita anche gli uffici della procura.