Doppia festa per la Nuova Città di Gela, serie D ad un passo per volley e successo nel basket

Prossima domenica gara di ritorno a Gela. La società ringrazia gli oltre 50 supporters venuti a sostenere la squadra Gelese.

Basket

Vittoria al cardiopalma per la Nuova Città di Gela che si impone contro la Fenice Priolo. Partita equilibrata che vede i Gelesi anche in vantaggio per 10 punti. Nell’ultimo quarto i priolesi rientrano in partita portandosi a +2 quando mancano meno di 2 minuti alla fine del match. I gelesi tengono duro ed allungano a +4 grazie ad un canestro a tempo scaduto si fortunato la rosa. Quando mancano 10” alla fine dei tempi regolamentari i priolesi segnano una bomba e chiudono la partia a meno 1 sul punteggio finale di 65 a 64 per i locali. Con questa vittoria la Nuova Città di Gela rimane al terzo posto, ma a sole due lunghezze dalla seconda in classifica.