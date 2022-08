Doppia firma gelese per la Reggina: arrivano i fratelli Nardo

Il fratello maggiore Lorenzo Nardo

I due fratelli Alessandro e Lorenzo Nardo, cresciuti tra le fila della Virtus Gela, firmano con la Reggina. Il primo, classe 2007, gioca come esterno d’attacco, è alto 1 metro e 82 e sa essere pericoloso con entrambi i piedi. È stato per anni ricercato da tante società, come il Real Gela, per citarne una, ma il mister Dino Lancianese ha preferito tenerselo stretto e puntare sul suo talento.

Per quanto riguarda il fratello maggiore, Lorenzo, classe 2005, ha militato per 4 anni nel settore giovanile del Catania ed è stato anche cercato dal Perugia Calcio nel periodo in cui la società catanese è fallita. Lorenzo, a differenza del fratello, è alto 1 metro e 90 e gioca invece come centrale difensivo. È molto probabile infatti che il giovane esordirà con la prima squadra calabrese, militante nel campionato di Serie B.