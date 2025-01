Doppietta azzurra a Garmisch, Brignone precede Goggia di un centesimo

GARMISCH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto la discesa femminile di Garmisch, valida per la coppa del mondo di sci alpinofemminile. L’azzurra ha chiuso in 1’35″83, precedendo l’altra azzurra Sofia Goggia di un centesimo (1’35″84). Terza la svizzera Corinne Suter (1’36″02), quinta Lara Gut-Behrami (1’36″20). Per Brignone si tratta del 32esimo successo personale in Coppa del mondo. Le altre azzurre: Laura Pirovano 10a (1’36″37), Marta Bassina 12a (1’36″79), Nicol Delago 14a (1’36″85), Elena Curtoni 15a (1’37″02).- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).