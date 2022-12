Doppio colpo per il Gela FC, ed in arrivo ci sono anche spagnoli e argentini

Porte girevoli. Andranno via altri calciatori della rosa giallonera. Questo conferma che il presidente Marco Scerra intende raggiungere eccome la salvezza, malgrado il gap in classifica. Società arrabbiata con il difensore Rechichi, che è andato per alcuni giorni all’Imolese (il cui patron è Giuseppe Deni) per provare il doppio salto.

Il centrocampista Giorgio Iannizzotto si allena invece con la SSD Gela e non si esclude che possa essere un nuovo acquisto dei biancazzurri.