Doppio oro di Bianca ai campionati nazionali, Greco: “Talento innato che non smette di stupire”

Gela. Si conferma nell’Olimpo delle giovani promesse dell’atletica Salvatore Gabriele Bianca, il campione gelese tesserato con Anthropos che ai campionati nazionali Fisdir di Molfetta, in Puglia, ha vinto due ori, uno nel salto in alto (con nuovo record italiano) e uno nel lungo. Un doppio risultato che, unito ai precedenti, ha consentito a Bianca di essere convocato anche per gli Europei e, il 9 giugno, per il Golden Gala di Roma. 144 gli sportivi con disabilità che si sono sfidati nel week end scorso, e Bianca, dopo nove anni è riuscito ad aggiornare il record italiano del salto in alto con un brillante 1,63 m.