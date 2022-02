Doppio rogo ad un panificio, arrestato 42enne: “Tentata estorsione e incendio”

Gela. E’ un quarantaduenne, del quale al momento la polizia non ha reso noto il nominativo, l’accusato per un doppio danneggiamento, nell’arco di pochi giorni, subito da un panificio di via Legnano. L’attività commerciale, lo scorso novembre, fu danneggiata dal fuoco. Nella seconda azione, venne utilizzata anche una bombola di gpl, che fortunatamente non esplose. L’uomo arrestato dagli agenti del commissariato di polizia avrebbe inizialmente chiesto di acquistare materie prime dai titolari del panificio, per avviare una propria attività; successivamente, avrebbe imposto l’affitto di un immobile di sua proprietà, con il trasferimento dei locali del panificio. Avrebbe anche preteso di essere assunto.