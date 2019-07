Doppio rogo nella notte, auto distrutte in via Metastasio e a Settefarine

Gela. Sono in totale due i roghi che nelle ultime ore hanno distrutto altrettante vetture. Dopo l’incendio di via Metastasio, con una Fiat Panda data alle fiamme poco prima dell’una, gli incendiari sono tornati a farsi sentire in via Pontormo, a Settefarine. Una Ford Fiesta è stata distrujtta dalle fiamme.