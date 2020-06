“Dossi artificiali e illuminazione”, Lega: “Mettere in sicurezza viale Enrico Mattei”

Gela. “Viale Enrico Mattei va messo in sicurezza”. Il gruppo consiliare della Lega ha presentato una mozione. Servono dossi artificiali e una maggiore illuminazione pubblica. “Negli ultimi anni, quel tratto di strada è stato scelto per dislocare nuove attività commerciali – dice Emanuele Alabiso – tanti giovani si muovono per raggiungerle ma manca di tutto e i rischi sono alti, con le auto in transito e praticamente senza illuminazione pubblica”.