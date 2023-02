Dramma in città, morto Emanuele Ferrera: stroncato da un malore

Gela. Infaticabile e sempre ben voluto, è stato stroncato da un malore. Una tragedia per tutta la sua famiglia e per chi lo conosceva da anni. È morto Emanuele Ferrera. Agente immobiliare, aveva avviato la sua attività in città. Il lavoro era in cima alle sue priorità insieme alla famiglia. La morte è stato un fulmine a ciel sereno per tutti quelli che fino a pochi giorni fa, come al solito, hanno avuto modo di intrattenersi con lui e di scambiare qualche battuta anche sul calcio, sua passione di sempre.