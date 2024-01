Droga, armi e munizioni, un arresto: polizia in un’abitazione

Gela. La Squadra Mobile e il Commissariato di polizia hanno tratto in arresto un uomo per detenzione di quasi un chilo di cocaina, un fucile con canne mozzate e munizioni di varia tipologia. Gli uffici investigativi della Polizia di Stato, nell’ambito dei continui servizi destinati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno appreso di uno strano via vai da un garage sito a Gela. Nel corso del servizio di appostamento i poliziotti hanno fermato un pregiudicato che stava accedendo all’interno del locale, procedendo alla perquisizione personale dello stesso. All’interno di una tasca dei pantaloni i poliziotti gli hanno sequestrato oltre cento grammi di cocaina, procedendo a perquisire anche il garage. All’esito dell’atto di polizia giudiziaria, in vari anfratti dell’immobile, sono stati rivenuti altri involucri contenenti polvere bianca e sequestrati anche un fucile con le canne mozzate, elemento che denota una particolare pericolosità dell’arma in quanto ne facilita l’occultamento e ne aumenta la potenzialità offensiva.