Droga consumata da esponenti politici, Donegani: “Non è ammissibile nessuna contiguità con il malaffare”

“Chi amministra la cosa pubblica o chi ha responsabilità politiche a qualsivoglia titolo deve mantenere un contegno trasparente e lineare. Se si pretende dal comune cittadino il rispetto della legge e delle normali regole di convivenza, ciò a maggior ragione deve valere per chi riveste o ha rivestito ruoli di rappresentanza istituzionale o politica. Non si può tollerare alcuna forma di contiguità con il malaffare e con vicende connesse al traffico di stupefacenti, anche solo di chi ne alimenta il mercato illecito con il consumo personale. Se vogliamo essere credibili, dobbiamo dare il buon esempio: solo così tuteleremo le istituzioni che ognuno di noi ha di volta in volta l’onore di rappresentare. Come PeR ci faremo promotori di un’iniziativa per informare i giovani, che rappresentano la futura classe dirigente, sui pericoli e i rischi connessi al consumo di droga. Su un tema come questo bisogna essere chiari e determinati: lo dobbiamo ai nostri figli e al loro futuro”, dice Donegani.