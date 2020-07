Droga controllata da clan, “incontro Rinzivillo-Said prima sequestro 12 chili hashish”

Gela. Gli investigatori della squadra mobile di Caltanissetta iniziarono a comprendere che il boss sessantenne Salvatore Rinzivillo aveva assunto una posizione importante nell’affare della droga, intercettando il dialogo tra uno stiddaro, poi coinvolto nell’indagine “Stella cadente”, e un trafficante niscemese. Avrebbero fatto riferimento proprio alla droga nella disponibilità di Rinzivillo e del suo gruppo. L’ha spiegato un poliziotto della mobile nissena, sentito in aula davanti al collegio penale, presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti. A processo, sono alcuni dei presunti sodali, coinvolti nell’inchiesta “Cleandro”, che ha fatto luce principalmente sul traffico di sostanze stupefacenti, che avrebbe consentito a Rinzivillo di finanziare le attività della famiglia. I suoi uomini di fiducia, secondo le accuse, erano gelesi e agrigentini, da tempo residenti in Germania. Il testimone ha parlato degli stretti rapporti intercorsi tra il boss e Ivano Martorana, che viveva stabilmente a Colonia, in Germania. Tra le tante piste che avrebbero poi condotto i poliziotti verso il boss, ci fu il sequestro di dodici chili di hashish, nascosti nei pannelli interni degli sportelli di un’Alfa Romeo 156, fermata nei pressi di Niscemi. La droga venne sequestrata ed è emerso che uno degli arrestati, il marocchino Ramzi Said, prima di organizzare il carico aveva incontrato Rinzivillo, a Roma. “Rinzivillo cercò di informarsi con il cugino – ha detto il poliziotto rispondendo alle domande del pm della Dda di Caltanissetta – per capire se Ramzi Said fosse stato arrestato. Dopo la scarcerazione, Said contattò nuovamente Rinzivillo”.