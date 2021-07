Droga dall’estero, aperto appello: a settembre richieste per Rinzivillo e i complici

Gela. Le richieste della procura generale arriveranno a settembre. Il pg, giovedì, ha chiesto un termine ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta per valutare l’entità di alcune pene imposte, in primo grado, ai coinvolti nell’inchiesta “Cleandro”, uno dei filoni dell’indagine madre “Extra Fines”. In abbreviato, il gup del tribunale di Caltanissetta condannò a ventiduenne anni e due mesi di reclusione il boss Salvatore Rinzivillo, considerato l’organizzatore di un vasto traffico di droga, con punti di contatto fuori dall’Italia. Condanne per Ivano Martorana (a diciotto anni di detenzione) e Paolo Rosa (a dodici anni). Sono considerati i referenti in Germania del boss. Nove anni di reclusione a Salvatore Gueli e Nicola Gueli, assolti però dal reato di associazione mafiosa. Quattro anni per Mario Cassaro, anche in questo caso escludendo l’aggravante mafiosa. Per Rinzivillo, Martorana e Rosa, invece, è stata individuata l’appartenenza a Cosa nostra, con la famiglia che secondo gli inquirenti fu riorganizzata proprio dal sessantenne Salvatore Rinzivillo. Per gestire i traffici, il boss avrebbe ottenuto l’appoggio di agrigentini, da tempo residenti in Germania. Tutte le difese hanno presentato ricorso, depositando gli atti in Corte d’appello.