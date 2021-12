Droga, denaro e munizioni, perquisita un’abitazione: minore arrestato

Gela. Cocaina, denaro, bossoli e anche una pistola a salve. I carabinieri, questa mattina, sono entrati in un’abitazione, nella zona del quartiere Baracche. I militari hanno arrestato un minore, pare appena quindicenne. La droga, il denaro, la pistola e i bossoli, sarebbero stati nella sua disponibilità. Sono stati ritrovati in una delle stanze dell’abitazione, dove il giovane vive insieme ai familiari. E’ scattato il sequestro e il minore è stato condotto in caserma, per le prime verifiche. Pare sia stato sentito dai militari. E’ stato disposto il trasferimento in una comunità.