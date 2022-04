Droga e una rapina, blitz carabinieri: Greco, “piena fiducia nello Stato, denunciate”

Gela. Il blitz “Ultima fermata” viene visto come un ulteriore schiaffo inferto alla microcriminalità locale. Il sindaco Lucio Greco ha elogiato l’attività dei carabinieri e dei pm della procura. “Voglio complimentarmi, a nome personale e di tutta la città, con i carabinieri del reparto territoriale per la brillante operazione che ieri ha portato a tredici arresti, sgominando un collaudato sistema criminale finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ringraziare i militari dell’arma per le indagini attente e certosine, mi preme sottolineare anche il fondamentale ruolo di coordinamento dei pm della procura. In città – dice – vengono così assicurati alla giustizia i responsabili di una lunga serie di misfatti e di una rapina a mano armata che hanno avuto come epicentro la zona della stazione ferroviaria. Quello che dovrebbe essere il luogo dedicato agli arrivi e alle partenze, agli abbracci e ai ricongiungimenti, era diventato una piazza per spacciatori senza scrupoli. Un sentito ringraziamento, dunque, agli inquirenti per questa operazione che libera la stazione dalla paura e dalla presenza indesiderata di soggetti dediti ad attività criminali”. Il sindaco invita ancora una volta a denunciare.