Droga gestita in città, dopo gli arresti partono interrogatori: dal gip gli indagati

Gela. Ci sono gelesi, niscemesi, ragusani e agrigentini, nel gruppo che avrebbe avuto forti interessi nel mercato locale della droga. L’operazione è stata condotta dai pm della procura e dai carabinieri ed ha portato a nove arresti. Sarebbe stata utilizzata anche un’attività commerciale, in via Generale Cascino, come copertura per lo spaccio e per gli incontri. Da lunedì, gli indagati si presenteranno davanti al gip del tribunale. I provvedimenti di arresto sono stati eseguiti nei confronti di Giuseppe Domicoli, Vincenzo Gerbino, Nicholas Barone, Antonio Lo Presti, Angeo Mangiavillano, Rocco Sentina, Rosario Arcerito, Vincenzo Frasca e Bruno Di Stefano.