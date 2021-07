Droga in casa di un pregiudicato, assolto minore: non era pusher per lo spaccio

Gela. Non ci sono prove per ritenere che un minore, durante il lockdown dello scorso anno, spacciasse sostanze stupefacenti. Al termine del giudizio abbreviato, il gup del tribunale di Caltanissetta ha emesso una decisione di assoluzione. Il giovane venne trovato nell’abitazione di un pregiudicato, dove c’era droga. Si ipotizzò che anche lui avesse avuto un ruolo nel piazzarla. Accuse che non hanno trovato riscontro in giudizio, almeno in base a quanto spiegato dal difensore, l’avvocato Carmelo Tuccio. Il legale, nonostante i precedenti penali sempre per droga, dello stesso minore, ha però ribadito l’assenza di elementi per accertare eventuali responsabilità, rispetto a quanto scoperto dagli investigatori.