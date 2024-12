Droga in città, spaccio ricostruito dalla guardia di finanza: tre coinvolti davanti al gup

Gela. Una mancata notifica ha fatto slittare, al prossimo febbraio, l’avvio dell’udienza preliminare a carico di Paolo Vitellaro e Rocchina Meroni. Vennero coinvolti in un’indagine, condotta dai pm della procura e dai militari della guardia di finanza, che permise di ricostruire un giro di droga, in città. Scattarono le misure di custodia cautelare in carcere. L’affare prevalente ruotava intorno alla cocaina. Entrambi, per l’accusa, avrebbero gestito i rapporti con i tanti clienti.