Droga nascosta negli slip, controlli polizia: bracciante agricolo a processo

Gela. Avrebbe cercato di nascondere la droga, negli slip. Dopo i controlli dei poliziotti del commissariato, un bracciante agricolo è finito a processo. Dovrà rispondere del possesso di circa sessantaquattro grammi di marijuana, che secondo i pm della procura e gli agenti di polizia erano destinati allo spaccio. Davanti al giudice Ersilia Guzzetta, la difesa, sostenuta dall’avvocato Riccardo Balsamo, ha optato per un abbreviato sostanziale. Il legale esclude che la droga fosse destinata allo spaccio, come invece sostengono gli investigatori. Non è da escludere, secondo la difesa, che si trattasse di marijuana usata per consumo personale.