Droga nel blitz “Smart working”, condanne per Scicolone e Tumminelli: assolta Ferrigno, altri a giudizio

Gela. Lo spaccio di droga in città, anche durante il periodo del lockdown, aveva due basi principali, le abitazioni di Francesco Scicolone e Giacomo Tumminelli. Sono le figure di riferimento nell’inchiesta “Smart working”. Il gup del tribunale ha concluso il giudizio abbreviato, richiesto dalle difese, con la condanna a otto anni e sei mesi per Scicolone, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. Per lui, è venuto meno un capo di imputazione. La procura, attraverso il pm Luigi Lo Valvo, aveva chiesto la condanna a dodici anni. Scicolone è rappresentato dal legale Rosario Prudenti. Erano centinaia gli episodi di spaccio che gli venivano contestati. Sei anni e nove mesi, invece, per Tumminelli (difeso dal legale Davide Limoncello), indicando la continuazione con precedenti condanne. Quattro anni e otto mesi per Salvatore Azzarelli, a sua volta coinvolto nell’inchiesta antidroga. Hanno patteggiato sia Giovanni Bonelli, a tre anni e gli arresti domiciliari, sia Marco Ferrigno, difeso dal legale Cristina Alfieri, con la pena a quattro anni. Ha definito la sua posizione con il patteggiamento, ancora, Anna Maganuco.