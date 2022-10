Droga nella movida cittadina, appello bis per definire le pene dei tre imputati

Gela. L’annullamento, con rinvio nuovamente alla Corte d’appello di Caltanissetta, era stato deciso lo scorso maggio. I giudici nisseni, oggi, sono ritornati sulle posizioni dei tre imputati, coinvolti nell’inchiesta “Smart” che portò i carabinieri a ricostruire una vasta attività di spaccio di droga, localizzata soprattutto nelle aree della movida cittadina. Per Rocco Grillo, Antonio Radicia ed Emanuele Brancato, la procura generale ha richiesto la conferma per l’esistenza di una presunta organizzazione, attiva nello spaccio. Rispetto a Brancato, come chiesto dal difensore Giacomo Ventura, c’è stato l’assenso alla rimodulazione della continuazione con precedenti decisioni, tesa ad una riduzione dell’entità della pena. La Cassazione aveva annullato solo su questi punti. Nel primo giudizio di appello, sempre i magistrati nisseni avevano rivisto al ribasso le condanne pronunciate dal gup in abbreviato.