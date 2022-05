Droga nella movida milanese, due gelesi arrestati: perquisizioni e sequestri

Milano. Le indagini sono in corso, ma per i poliziotti di Milano avrebbero spacciato, anche in zone molto frequentate dalla movida del capoluogo lombardo. Sono due i gelesi che negli scorsi giorni sono stati fermati e arrestati. Sono attualmente ai domiciliari. Da quanto emerge, gli agenti, attivi nei controlli antidroga, avrebbero sequestrato più quantitativi, anche di cocaina. La perquisizione è stata estesa all’immobile nel quale vivevano, sembra in un centro dell’hinterland lombardo. L’arresto è stato disposto per un quarantasettenne e per la compagna.