Droga sequestrata dai carabinieri, un arresto: disposto obbligo dimora e presentazione

Gela. I carabinieri, nel fine settimana appena trascorso, hanno continuato ad effettuare controlli in città e durante attività di verifica sono arrivati in un immobile, trovando droga. E’ scattato il sequestro, con l’arresto di Emanuele Ferrigno. L’uomo avrebbe avuto la disponibilità delle sostanze stupefacenti ritrovate in un vano. E’ subito stato disposto l’arresto, con il trasferimento in carcere. Questa mattina, si è presentato davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Il giudice, valutando gli elementi posti anche dalla difesa, ha deciso per imporgli l’obbligo di dimora in città e quello di presentazione.