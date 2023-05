Droga spacciata in centro storico, la prossima settimana gli interrogatori degli arrestati

Gela. I finanzieri li hanno seguiti per diversi mesi, lo scorso anno. Sono certi che i cinque giovani sottoposti adesso a misure restrittive avessero avviato una costante attività di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto marijuana e hashish. Solo uno è allo stato minorenne. Un altro indagato, infatti, ha da poco raggiunto la maggiore età. Le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate proprio su quanto accadeva nella zona del centro storico. Sono stati monitorati giovani, coinvolti nel blitz, come Arnaldo Peritore e Cristofer Schembri, oltre ad un altro indagato, all’epoca ancora minorenne. L’inchiesta è stata condanna dai militari della guardia di finanza del gruppo locale, coordinati dai pm della procura e da quelli della minorile di Caltanissetta. Nei primi giorni della prossima settimana, i cinque indagati sottoposti a misura, due in carcere e tre ai domiciliari, saranno sentiti dal gip per gli interrogatori di garanzia. Gli investigatori hanno ricostruito consistenti profitti generati dallo spaccio e i giovani avrebbero fatto sfoggio del loro stile di vita, anche usando i social.