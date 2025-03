Duathlon ai massimi livelli in città, grande partecipazione alla gara: “Rilancio passa anche dallo sport”

Tra le donne, il podio è stato dominato dalle atlete del Magma Team.

• Nicoletta Santonocito (S2) ha conquistato il primo posto con un tempo di 1:05:22.158.

• Cristina Ventura (S2) ha chiuso al secondo posto con 1:06:48.995.

• Soraya Di Stefano (S1) ha completato il podio con 1:08:21.307.

Anche nella gara maschile, il Magma Team si è imposto con due atleti sul podio.

• Daniele Gambitta (S1) ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 55:47.724.

• Enrico Schiavino (S3) ha ottenuto il secondo posto con 56:08.658.

• Luigi Saporito (S1) del T.T. Palermo ha chiuso in terza posizione con 56:13.936.

La competizione ha visto una grande partecipazione e ha confermato il Duathlon Sprint Città di Gela come un appuntamento sempre più rilevante nel panorama sportivo. Proposto dalla Presidente della commissione consiliare sport Sara Cavallo, il progetto rappresenta il primo passo per trasformare Gela in un punto di riferimento per il turismo sportivo. La competizione fa parte di un circuito che coinvolge sei regioni del Sud Italia (tra cui Puglia, Calabria e Campania) e rappresenta la prima delle 492 gare in programma per il 2025. L’evento ha segnato l’inizio di un percorso di crescita per Gela nel turismo sportivo, rappresentando una vetrina strategica per la città. Il Trofeo Magna Grecia non è solo una competizione sportiva, ma una vera e propria occasione di sviluppo per il territorio. L’iniziativa è stata sostenuta dall’amministrazione comunale, presente ieri con il sindaco Di Stefano e gli assessori Di Cristina e Morgana.