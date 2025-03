Duathlon Sprint a Gela: Il 9 Marzo la Prima Tappa del Trofeo Sicilia e del Trofeo Magna Grecia

Gela. La città di Gela si prepara ad accogliere un grande evento sportivo: il Duathlon Sprint, in programma il 9 marzo 2025. Questa competizione segna l’inizio del Trofeo Sicilia e del Trofeo Magna Grecia, con atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi in una gara ad alto tasso di adrenalina. L’evento include diverse categorie, tra cui Paratriathlon, Juniores, Under 23 e Age Group, ed è una gara a ranking nazionale, garantendo così una competizione di alto livello riconosciuta ufficialmente.

L’evento è organizzato da Magma Team Associazione Sportiva Dilettantistica, con il patrocinio di:FITRI (Federazione Italiana Triathlon), Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, ARS (Assemblea Regionale Siciliana) e del Comune di Gela. Inoltre, l’organizzazione è supportata da Icron Professional Timing e SPOT, che collaborano alla gestione della gara e dei tempi ufficiali.

Per partecipare, gli atleti possono scansionare il QR code presente nella locandina dell’evento, che li guiderà a tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per promuovere il triathlon e il duathlon in Sicilia, valorizzando il territorio e offrendo agli atleti un’opportunità di competere in una cornice spettacolare.