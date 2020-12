Dubbi su debiti arrivati in consiglio e problemi tecnici, in aula passa rinvio seduta

Gela. Inconvenienti “tecnici”, compresa la corrente elettrica saltata a Palazzo di Città, e molti dubbi su almeno due debiti fuori bilancio arrivati in aula consiliare per la trattazione, ieri sera hanno indotto l’assise civica, ancora in remoto, a posticipare il tutto alla seduta del prossimo 30 dicembre. Sono sei i debiti da valutare. Quattro sono stati regolarmente approvati, con il via libera del consiglio. L’istruttoria complessiva di altri due, invece, ha fatto emergere diversi aspetti critici. Tra i dubbi più consistenti, il fatto che mancasse una sentenza con formula esecutiva. Anche la commissione consiliare bilancio, come hanno spiegato i componenti Valeria Caci, Salvatore Incardona, Pierpaolo Grisanti e Romina Morselli, aveva già dato parere non favorevole, per l’assenza delle condizioni previste dalla normativa in materia.