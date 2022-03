“Dubbi su Udc rimangono”, Incardona: “Con De Luca fatti dei ragionamenti, valuterò”

Gela. La crisi-lampo che sembrava aver messo fine al rapporto di fiducia tra il sindaco Lucio Greco e l’assessore centrista Danilo Giordano, inaspettatamente ha permesso all’Udc locale di avviare una riflessione interna, dopo un lungo periodo di “gelo” tra i vertici. Il consigliere comunale Salvatore Incardona e il coordinatore provinciale Silvio Scichilone, da tempo assai distanti, si sono messi al tavolo, riuscendo a far rientrare il “caso” Giordano e rinnovando il patto politico con il sindaco Lucio Greco. Giordano è rimasto in giunta e a breve affronterà una fase importante, con tanti atti finanziari che arriveranno all’assise civica. In casa Udc, però, non tutto è messo alle spalle, anzi. “Ho preferito dare priorità alla città e alla salvaguardia di un rapporto politico molto importante, quello tra l’Udc e il sindaco Lucio Greco e quindi tra lo stesso primo cittadino e il nostro assessore Danilo Giordano. I miei dubbi sulle scelte e sulla gestione del partito? Diciamo che per ora è tutto congelato – spiega Incardona – ma ci sono tante cose da valutare. Non tutto è risolto e i dubbi rimangono. Faremo una valutazione complessiva, sia sul partito che sulle scelte fatte. Mi pare sia inevitabile”. I centristi non avevano alcuna intenzione di far saltare l’accordo di governo, a causa dell’incidente “diplomatico” scaturito dalla presenza di Giordano alla convention di Fratelli d’Italia. Incardona, ultimamente soprattutto a livello quasi personale, ha rinnovato la propria fiducia a Giordano, assicurando al sindaco il pieno rispetto degli accordi per il governo della città. “Sarebbe stato assurdo rompere l’intesa – dice – visto che mai nessuna delle parti è venuta meno agli impegni politici e ai doveri istituzionali, legati al patto di maggioranza”.