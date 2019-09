Dubbi sui dati Arpa, tre tecnici a processo: “Sversamento idrocarburi su molto più esteso”

Gela. Gli idrocarburi sversati in contrada Armatella, a ridosso della statale 117 bis Gela-Catania, non avrebbero intaccato solo la matrice dell’acqua superficiale, come invece indicato nei dati forniti da tre tecnici Arpa, finiti a processo. “Venne accertato – ha detto un militare della capitaneria di porto che si occupò delle verifiche – che in realtà lo sversamento aveva interessato un’area di almeno 5.800 metri quadrati e anche la matrice suolo”. Lo sversamento, secondo quanto spiegato in aula, sarebbe stato quindi molto più esteso, rispetto a quanto riportato nelle conclusioni dell’Arpa. A rispondere alle accuse, sono i tecnici dell’Agenzia regionale Mario Carbone, Maria Cannas e Patrizia Biondo. I pm della procura non escludono che quei dati siano stati volutamente alterati. Gli idrocarburi affluirono in superficie a causa di un guasto ad una condotta sotterranea di Enimed.