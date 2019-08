Due bambini hanno rischiato di annegare, salvati da bagnino “Poseidon” sul lungomare

Gela. Due bambini tratti in salvo nell’arco di poche ore. Questa mattina, lungo il tratto di spiaggia dell’ex lido “Eden”, entrambi hanno rischiato di essere trascinati via dalla corrente. Il primo intervento di salvataggio subito dopo le nove. Il bagnino della “Poseidon” Eugenio Cataudella ha recuperato un bambino di undici anni, arrivato in città da Niscemi per il Ferragosto. Circa tre ore dopo, nuovo salvataggio. Questa volta, un bambino di sette anni ha rischiato di finire contro la scogliera, a causa delle correnti. Il bagnino si è tuffato e lo ha recuperato. Un altro uomo, quarantottenne, è stato recuperato sempre nello stesso tratto di mare. Un’onda l’ha travolto mentre era in mare su un gonfiabile.