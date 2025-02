Due chili di hashish nell’auto, due arresti della Guardia di Finanza

Dopo l’arresto il Gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di Caltanissetta per uno degli indagati e gli arresti domiciliari per l’altro. L’intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 2 Kg. di hashish destinati alla vendita nelle province di Caltanissetta ed Agrigento, con un potenziale profitto per le locali consorterie criminali, all’atto della distribuzione nelle piazze di spaccio presenti sul territorio, di circa 25.000 euro. L’attività svolta dalle fiamme gialle nissene rappresenta un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti a presidio della legalità. Per tutti gli indagati coinvolti vale la presunzione di innocenza.