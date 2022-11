Due Confcommercio in città, ieri l’inaugurazione della sede: la presidenza è di Faraci

Gela. Un periodo complicato, segnato dalla crisi pandemica e adesso aggravato dal caro energia. Le difficoltà dei commercianti in primo piano e sullo sfondo l’incapacità di ricucire una rete solida. Sono questi gli ingredienti che hanno portato Gela ad avere due Confcommercio distinte e separate. La confcommercio Ascom, guidata da Francesco Trainito, e quella inaugurata ieri e presieduta da Vito Faraci. All’inaugurazione della sede di via Falcone ieri c’erano anche il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il sindaco Lucio Greco. Due Confcommercio in città dunque, con tesserati diversi, ma nessuna lite come diplomaticamente sottolinea il presidente di Confcommercio Caltanissetta-Enna Maurizio Prestifilippo.