Due decessi per Covid in città, 49 nuovi casi e 102 guariti: negativi i consiglieri

Gela. Si aggrava il bilancio del contagio Covid in città. Sono due i nuovi decessi, per un totale di 83. Proprio questa mattina, vi abbiamo riferito del decesso dell’imprenditore Luca Agati. I nuovi casi di contagio toccano 49 pazienti, tutti in isolamento domiciliare. Sono però 102 i guariti in città e in totale la curva si riduce a 880 positivi. Dagli accertamenti condotti, inoltre, emerge che tutti i consiglieri comunali sottoposti a tampone sono risultati negativi, dopo la positività dell’esponente di Fratelli d’Italia Sandra Bennici.