Due gelesi accusati di uno scippo a Montedoro, in aula esercente: aiutò la vittima

Gela. Per gli investigatori, sarebbero stati due giovani gelesi in trasferta a colpire, a Montedoro. Un uomo fu preso di mira e gli venne scippata la collana d’oro che portava. In aula, davanti ai giudici del tribunale di Caltanissetta, è stato sentito un esercente che soccorse il sessantenne rapinato e lo accompagnò a sporgere denuncia. Rispondendo alle domande dei difensori degli imputati, Vincenzo Ingegnoso e Francesco Caci, ha comunque confermato che la vittima già da tempo soffriva di problemi psichici e di turbe. Pare fosse convinto di essere seguito. Il sessantenne è morto lo scorso anno e di conseguenza non potrà essere sentito, eventualmente per confermare l’identità dei due.