Due impianti per il fotovoltaico autorizzati dal Comune, chiuse le procedure

Gela. Il via libera, questa volta, arriva da Palazzo di Città. Lo sportello Suap ha autorizzato l’installazione di due sistemi per la produzione di energia da fotovoltaico. Sono state accolte infatti le istanze presentate dalla Bendito Mediterraneo srl, che in settimana ha ottenuto il sì dalla Regione per realizzare i collegamenti alla rete in un altro impianto in contrada Ruggeri, e dalla Rituale Eco srl. Si tratta di impianti con capacità di produzione quasi analoga. I responsabili della Bendito hanno in programma l’investimento in contrada Piana del Signore e avevano già ottenuto i pareri favorevoli di altri enti competenti per le valutazioni. Per la Rituale Eco srl, che ha sede legale a Palermo, il progetto prevede la posa del sistema in contrada Chiancata, sempre con tutti i pareri rilasciati. In entrambi i casi, i pannelli verranno collocati in aree agricole, convertite in questo modo alla produzione di energia da fotovoltaico. Il Suap comunale ha concluso le verifiche e il dirigente Emanuele Tuccio ha rilasciato il provvedimento unico. Nel caso del fotovoltaico in contrada Chiancata, durante la fase istruttoria e di controllo c’è stato il rilascio del parere favorevole anche da parte della Riserva Biviere-Lipu, seppur con delle precise prescrizioni da osservare. Per gli uffici comunali ci sono tutte le condizioni necessarie al rilascio del permesso richiesto dalle due società.