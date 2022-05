Due in fuga su uno scooter rubato, fermato minorenne: è stato denunciato

Gela. E’ stato denunciato a piede libero, mentre chi era insieme a lui è riuscito a fuggire. Le indagini sono concentrate su un minorenne, che ieri, insieme ad un altro giovane, non ha rispettato l’alt imposto dalle forze dell’ordine. I due erano in sella ad uno scooter risultato rubato. Il controllo in strada era stato organizzato nei pressi di uno dei lidi del lungomare Federico II di Svevia. I due hanno proseguito la loro corsa e c’è stato un inseguimento, conclusosi in viale Indipendenza.