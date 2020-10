Due insegnanti “Don Minozzi” positive al Covid: “Screening negativo per 140 alunni”

Gela. Due insegnanti del polo didattico don Minozzi di Caposoprano sono risultate positive al Covid. I responsabili della struttura scolastica, dopo aver avuto riscontro della positività, hanno avviato lo screening su 140 alunni, che ha dato esito negativo. Come spiegano dalla scuola, restano da verificare dieci alunni della sezione primavera, che fanno parte della classe di una delle insegnanti risultata positiva, che comunque dopo i primi sintomi aveva già deciso di non recarsi al polo didattico. Le verifiche sulle due insegnanti sono state disposte direttamente dalla direzione del polo didattico. In un primo momento, i medici di medicina generale avevano escluso che potesse trattarsi di Covid. Il tampone ha invece confermato. “Questa esperienza di buona prassi è importante perché fa emergere alcune possibili falle del sistema. Infatti, per nessuna delle due insegnanti, che erano state male a casa, i medici di medicina generale avevano richiesto il tampone, trattando i casi come semplice influenza – spiegano dall’istituto – è stata la scuola a richiedere certezza della non positività alle insegnati, invitando le stesse a sottoporsi a tampone privatamente e allertando contestualmente la direzione sanitaria dell’Asp, anche perché una prima risposta degli uffici preposti invitava a far rientrare i bambini a scuola”.