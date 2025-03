Due kartisti gelesi tornano in pista: Matteo Bagnato e Marco Pintaudi pronti a conquistare la Coppa Italia

Triscina. Con l’entusiasmo che solo il rombo dei motori e l’odore di benzina possono suscitare, due giovani piloti gelesi, Matteo Bagnato e Marco Pintaudi, sono pronti a scolpire i loro nomi nel mondo del karting siciliano. Domani, presso il suggestivo kartodromo di Triscina, prenderà il via la prima prova della Coppa Italia 8^ Zona, campionato regionale Sicilia, e i due piloti gelesi sono candidati a conquistare il podio.

Matteo Bagnato, un talento che brilla tra le stelle della Lenzo Kart, portacolori del team Castorina racing, entra in questa competizione con un obiettivo chiaro: vincere il titolo. Dopo aver chiuso al terzo posto nel 2024, alla sua quinta stagione agonistica, Matteo ha affinato le sue abilità e la sua sete di vittoria è più forte che mai. Gareggiando nella categoria OK Senior 125, Matteo è pronto a dimostrare il suo valore e a sfrecciare verso la gloria.

Non meno determinato è Marco Pintaudi, un pilota che ha sempre saputo combinare grinta e abilità con il sostegno del team gelese Dario Lauria che schiera anche Aldo La Paglia (Gr3 Under) e Gaetano Caldara (Gr3 Over). Marco gareggerà nella categoria GR3 Over, portando con sé l’esperienza maturata lo scorso anno con il suo esordio nel massimo campionato kartistico siciliano. La sua presenza in pista è una promessa di emozioni e sfide avvincenti, con la speranza di raggiungere i primi risultati importanti.