Due milioni di euro per il sito delle mura Timoleontee, fondi da Psc: sì Regione

Gela. Due milioni di euro che saranno coperti con i fondi del Piano sviluppo e coesione 2021-2027. L’ok è arrivato anche dalla giunta regionale, che ha dato seguito a quanto richiesto dall’assessorato regionale per i beni culturali. Le somme serviranno ad un progetto di intervento per il sito archeologico delle mura Timoleontee, a Caposoprano. Il dipartimento dei beni culturali, a fine luglio, ha trasmesso un elenco di progetti, destinato a rientrare nei finanziamenti del Psc 2021-2027. Tra questi, anche i fondi per la “tutela e valorizzazione delle mura Timoleontee e delle strutture arcaiche, completamento dei percorsi e collegamento con il mare”. Quello legato al sito locale, è un progetto ormai in fase definitiva e per evitare che non trovasse copertura è stato deciso di attivare la voce del Psc. La giunta regionale ha dato il via libera al dipartimento della programmazione.