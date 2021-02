Due minori dietro ai furti negli appartamenti, hanno chiesto la messa alla prova

Gela. La decisione sulle richieste avanzate dalle difese verrà resa a fine marzo. I legali di due minorenni, accusati di furti in abitazioni e nelle auto in sosta nei pressi di diversi accessi al mare, hanno avanzato istanza per la messa alla prova. I poliziotti del commissariato arrivarono ai due minorenni, dopo diversi colpi che lo scorso anno, principalmente nel periodo estivo, vennero messi a segno in abitazioni della città. I giovani, ora davanti al gup, avrebbero preso di mira le automobili dei proprietari delle case svaligiate. Secondo la ricostruzione, attendevano che le vetture venissero parcheggiate vicino agli accessi al mare. Approfittando di alcune dimenticanze dei proprietari, avrebbero forzato le auto, portando via le chiavi per accedere agli appartamenti. Capitava infatti che venissero lasciate all’interno. Dopo pochi minuti, riuscivano a raggiungere le abitazioni e ad entrare, usando appunto le chiavi rubate e gli indirizzi riportati nei documenti di guida.