Due morti per Covid in città, altri 292 positivi: quattro ricoveri e 4.130 contagiati

Gela. I numeri del contagio Covid, in città, sono ancora elevati. Nelle ultime ventiquattro ore, altri 292 positivi, in isolamento domiciliare. Una corsa verso l’alto temperata solo dal numero dei guariti, che sono 376. In totale, i positivi sono 4.130. Aumenta, purtroppo, il dato dei decessi. In ventiquattro ore, due pazienti gelesi, positivi al Covid, sono deceduti (in totale sono 110). Anche un paziente di Caltanissetta ha perso la vita. Quattro pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Un altro ha lasciato la rianimazione e si trova in degenza ordinaria. Tre sono stati dimessi. Sono trentadue i pazienti ricoverati, in città.