Due nuovi casi di positività al Covid in città, per giorni il contagio è stato zero

Gela. Dopo diversi giorni con contagio zero, in città si registrano due casi di positività al Covid. Entrambi i pazienti sono in isolamento domiciliare. Un altro paziente invece è stato dimesso dalla degenza ordinaria. I guariti, invece, sono due. La linea del contagio è a quota 67 e non si registrano decessi. In degenza ordinaria sono stati ricoverati anche tre pazienti di Caltanissetta.