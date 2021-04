Due nuovi casi di Covid in città, solo tre guariti: linea del contagio è a 233

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, in base ai dati forniti da Asp, in città sono solo due i nuovi contagiati, entrambi in isolamento domiciliare. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria mentre un altro è stato dimesso. Tre pazienti sono risultati guariti. La linea complessiva dei positivi al Covid è a 233 contagiati.