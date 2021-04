Due nuovi contagi da Covid in città, linea positivi è a 123: 28 casi a Caltanissetta

Gela. Sono due i nuovi positivi al Covid in città, nelle ultime ventiquattro ore. In base ai dati forniti da Asp, non risultano ricoveri ma neanche guariti. In città, nessun decesso e neanche in provincia. La linea dei positivi è a 123. In provincia, i nuovi contagi riguardano 28 pazienti di Caltanissetta, 25 di San Cataldo, 7 di Mussomeli, 2 di Acquaviva Platani, 1 di Bompensiere, 1 di Delia, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Serradifalco.