Due nuovi decessi per Covid in città ma i contagi calano: sono 12 positivi

Gela. Continua a diminuire il numero di nuovi contagi in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono dodici i positivi, tutti in isolamento domiciliare. Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e altrettanti sono stati dimessi. Purtroppo, in città si contano due nuovi decessi. Sono invece trenta i guariti. Sul fronte dei nuovi contagi, se ne registrano 11 a Niscemi, 7 a San Cataldo, 6 a Caltanissetta e 1 a Serradifalco.