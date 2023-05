Due nuovi dirigenti tecnici a Palazzo di Città, autorizzato l’avviso per la ricerca

Il sindaco Lucio Greco e gli assessori si stanno muovendo nella consapevolezza che prima di tutto andrà sbloccata la vicenda finanziaria. La delibera sui riaccertamenti è stata approvata ma mancano all’appello il rendinconto 2021 e i correttivi richiesti dai magistrati contabili. In questa fase, inoltre, sono in corso tutte le attività per la certificazione dei debiti fuori bilancio, altro capitolo sicuramente non semplice da affrontare. La compagine dirigenziale da diverso tempo segna il passo, senza avere i numeri d’organico necessari per sostenere una mole di lavoro mai così consistente.