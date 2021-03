Due nuovi positivi al Covid in isolamento, linea a 61 contagiati: due guariti

Gela. Non si registrano particolari variazioni nei numeri del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono due i positivi in isolamento domiciliare. Un paziente, invece, è stato ricoverato in degenza ordinaria. I guariti sono due, per una linea complessiva del contagio che si attesta a 61 positivi. Numeri del tutto diversi e ancora gravi, invece, continuano ad emergere a Caltanissetta. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 46 i positivi.