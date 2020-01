Due piazze ad Almirante e Berlinguer, commissione: “Scelte aree via Madonna del Rosario”

Gela. La commissione consiliare urbanistica ha concluso l’iter che consentirà di “varare” due nuove piazze. Una, sarà piazza Giorgio Almirante, leader della prima ora del Movimento sociale italiano; l’altra tocca ad Enrico Berlinguer, per decenni a capo del Partito comunista. Il presidente Giuseppe Morselli e gli altri componenti, Gabriele Pellegrino, Vincenzo Cascino, Diego Iaglietti e Alessandra Ascia, la ritengono una scelta istituzionalmente valida. “Con la caduta delle ideologie – dice Morselli – ci è sembrato giusto riconoscere il valore politico e democratico di queste due figure, che hanno contribuito a costruire l’Italia fondata sui valori costituzionali”. Le nuove denominazioni riguarderanno le due aree limitrofe a via Madonna del Rosario, nei pressi della stazione ferroviaria. Già in passato, c’era stato l’avvio delle procedure per arrivare all’intitolazione delle stesse aree, ma non si giunse a formalizzarle.