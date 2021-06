Due runner e i bambini investiti a Macchitella, Fiab: “Far rispettare limiti di velocità”

Gela. I limiti di velocità in città esistono ma bisogna farli rispettare. Il bilancio stilato dal referente locale della Fiab, l’avvocato Simone Morgana, è decisamente nero. Negli ultimi tre mesi, due runner e altrettanti bambini sono stati investiti da auto, che probabilmente andavano ben oltre il limite imposto. “Da tempo chiediamo interventi mirati, non volendo ogni volta dovere registrare reazioni indignate solo dopo fatti gravi. Il problema è chiaro e le soluzioni sono semplici. Servono interventi mirati di moderazione del traffico e serve, soprattutto, ridurre la velocità delle automobili, perché questa è la vera causa di ogni incidente, in particolare quando ad essere coinvolti sono pedoni e ciclisti. In città – dice Morgana – i limiti esistono e sono prevalentemente di 30 e 40 chilometri orari, purtroppo non vengono rispettati. Un’automobile che sfreccia su viale Enrico Mattei, che è zona zona 30, o sul lungomare e nella zona porto, che sono aree 30 e 40, o ancora nella parte bassa di via Butera, che è zona 30, oppure sul lungomare e zona pontile, che sono a loro volta zone 30, diventa un’arma pericolosissima per tutti, perché basta una distrazione, un bambino che sbuca fuori, un ciclista, un pedone, un runner, per arrivare al dramma. La moderazione del traffico significa limitare normativamente e fisicamente la velocità delle auto, restringere le carreggiate togliendo spazio alle automobili e restituendolo a pedoni e ciclisti, inserire dossi e chicane, prevedere autovelox fissi, servono interventi che salvino la vita alle persone e tutelino i loro diritti”.